Die evangelische Markus-Kirchengemeinde lädt ein zu einem musikalischen Adventsgottesdienst mit Pfarrerin Barbara Stoll-Großhans am Sonntag (13. Dezember) um 10.45 in der Markus-Kirche, Idenbrockplatz 4. Es spielt das Duo Corretto mit Christine Rudolf (Violine) und Jürgen Knautz (Gitarre). Für Kinder gibt es an diesem Sonntag wieder ein besonderes digitales Angebot, so die Gemeinde. Unter www.markusgemeinde-muenster.de kann ein Kindergottesdienst über ein Gebäck mit Zutaten aus aller Welt für Zuhause abgerufen werden.