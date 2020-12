Eine große Brücke steht seit Beginn des Advents in der Kinderhauser St.-Josef-Kirche – und begleitet die Gemeinde St. Marien und St. Josef durch die Adventszeit. Jeden Tag wird auf einem Brückenpfosten ein Licht entzündet, bis die ganze Brücke zu Weihnachten in hellem Licht erstrahlt. Die Brücke ist auch „Schauplatz“ im Familiengottesdienst am morgigen Sonntag. Um 11 Uhr lädt das Vorbereitungsteam ein, Brücken im Leben zu entdecken und zu überlegen, wie Menschen selbst zu Brückenbauern werden können. „Brücken bauen und vertrauen“ ist das Motto des traditionellen Adventskalenders der Gemeinde.