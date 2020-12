Die Markus-Gemeinde sowie die Gemeinde St. Marien und St. Josef sagen die Sternsingeraktion ab, die ursprünglich zu Jahresbeginn starten sollte. Sie könne „leider nicht wie geplant stattfinden“. Im Sinne der Kontaktvermeidung hätten die Verantwortlichen in den Kirchen schweren Herzens diese Entscheidung treffen müssen.

Dennoch brauche niemand auf den traditionellen Segen „Christus Mansionem Benedicat“ zu verzichten, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinden. Die Aufschriften würden im Neujahrsgottesdienst gesegnet. Anschließend würden sie „to go“, also zum Mitnehmen, auf einem Selbstklebebogen kostenlos in den Kirchen und Pfarrbüros in Sprakel und Kinderhaus angeboten.

Jede noch so kleine Spende sei aber auch zu diesem von Corona überschatteten Jahreswechsel willkommen. In den Kirchen liegen neben den Haus-Segen Hinweiszettel mit der Angabe der Konto-Verbindung der Kirchengemeinde beziehungsweise des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ aus. Bar-Spenden könnten in dafür bereitliegenden Spendentüten in den Gottesdiensten abgegeben werden oder im Pfarrbüro, heißt es weiter. Außerdem ist am 9. und 10. Januar in allen Gottesdiensten eine Sonderkollekte für die Aufgaben des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“ vorgesehen. Nähere Informationen und eine „digitale“ Sternsinger-Gruppe gibt es ab dem 2. Januar auf den Homepages der Gemeinden.

Die Kirchengemeinden weisen ausdrücklich darauf hin, so die Mitteilung abschließend, „dass es zu Beginn des Jahres keine sammelnden Kinder im kirchlichen Auftrag geben wird“.