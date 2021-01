Rohbau der Grundschule am Kinderbach fast fertig

Münster-Kinderhaus -

Von Katrin Jünemann

Ende des Jahres soll die Grundschule am Kinderbach in ihr neues Gebäude im Schulzentrum umziehen. Und die Mensa fürs gesamte Schulzentrum, für 720 Essen in drei Schichten ausgelegt, soll dann auch fertig sein. Es läuft derzeit voll nach Plan.