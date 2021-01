Der seltene Eisvogel zählt zu den Gästen am Gartenteich von Hubertus Wis­sing . Erstmals hat er ihn im November 2014 fotografiert. „In den letzten Tagen habe ich an meinem Teich regelmäßig Besuche vom Graureiher und vom Eisvogel bekommen. Vielleicht ist das Regelmäßige auch nur so empfunden, weil wir aufgrund der Pandemie fast nur zu Hause sind und erst so mitbekommen, wie häufig diese Besucher an unseren Gartenteich kommen“, berichtet der Kinderhauser. Der Reiher mache Jagd auf die größeren Goldorfe, der Eisvogel tauche nach den kleineren Moderlieschen. Den Teich hat Wissing im Frühjahr 2004 fertiggestellt – inzwischen ein festes Ziel für die Vogelwelt.