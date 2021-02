Zweimal im Jahr, im Frühjahr zu Ostern und im Spätherbst, öffnen sich die Türen des Kinderhauser Bürgerhauses, Idenbrockplatz 8, zum Kreativmarkt. Wer Interesse an Kreativem und Kunsthandwerk hat, dem bietet das Kap.8 dort die Gelegenheit, sich umzuschauen und zu stöbern. Regionale und überregionale Kunsthandwerker, Kunstschaffende und Kreative präsentieren ihre Arbeiten. Doch in diesem Jahr wird es keinen Kreativmarkt geben, informiert das Stadtteilkulturzentrum Kap.8. Dazu habe man sich wegen der aktuellen Situation „schweren Herzens entschieden“. Die Termine für nächstes Jahr stehen aber schon im Kalender. Am 27. März (Sonntag) soll von 11 bis 17.30 Uhr der Frühjahrs-Kreativmarkt stattfinden, am 5. November (14 bis 17.30 Uhr) und am 6. November (11 bis 17.30 Uhr) der Herbst-Markt. Infos für Aussteller gibt es unter 4 92 41 50.