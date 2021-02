„Kunst am Rand“ im grünen Saum von Kinderhaus war ein Highlight für viele Kunstfreunde in ersten Corona-Jahr. Die Open-Air-Präsentation ist ein aufwendiges Format, es gibt sie nur alle zwei Jahre in Kinderhaus, also erst wieder 2022. Damit Kunstfreunde in diesem Jahr nicht auf dem Trockenen sitzen, veranstaltet das Stadtteilkulturzentrum Kap.8 eine Sommerakademie: „Ein Labor der Fantasie“. In den vier Wochen vom 3. bis zum 30. Juli „gibt es 28 Tage volles Programm.