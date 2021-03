Der Grundstein ist gelegt

Die Martin-Luther-King-Schule, die Förderschule des Landschaftsverbands Westfalen- Lippe (LWL) mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Sek. I), bekommt ein neues Zuhause: Im LWL-Förderschulzentrum in Kinderhaus wurde jetzt der Grundstein für einen nachhaltigen Schulersatzneubau für rund 16,5 Millionen Euro gelegt. Rund 4,1 Millionen Euro stammten aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, heißt es in einer Pressemitteilung des LWL.

Passend zur neuen Klinkerfassade mit grünen Fassadenelementen bei Fenstern und Eingängen habe die Grundsteinlegung unter dem Motto „Jetzt wird‘s bunt“ gestanden. LWL-Direktor Matthias Löb mauerte gemeinsam mit LWL-Schuldezernentin Birgit Westers , Schulleiterin Magdalene Beermann und dem Betriebsleiter des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs (BLB), Matthias Gundler, auf der seit Herbst 2020 laufenden Baustelle eine Kapsel mit aktuellen Zeitungen, Münzen, Bauplänen auf einem USB-Stick und einem Hausaufgabenheft für Schüler im Grundstein ein.

„Dieser Schulneubau setzt ein doppeltes Ausrufezeichen: Für eine bestmögliche Förderung von Kindern mit Behinderungen braucht es auch helle, moderne Schulräume. Und: Die LWL-Förderschulen bleiben ein wichtiger Bestandteil einer inklusiven Schullandschaft“, so der LWL-Direktor. „Nach unseren Prognosen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung steigt der Bedarf insbesondere im Bereich der Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Sprache – Sek. I – und körperlich-motorische Entwicklung. Die Schülerzahlen wachsen in diesem Bereich auch hier am Standort Münster“, so Löb.

Das zeige: Die Förderschulen blieben auch bei fortschreitender, schulischer Inklusion ein wichtiger Förderort für viele Kinder und Jugendliche. „Förderschulen und Inklusion – das ist kein Gegensatz. Ganz im Gegenteil: Die Förderschulen sind wichtiger Bestandteil auch einer inklusiven Schullandschaft“, sagte der LWL-Direktor weiter. „Die Beeinträchtigung von Sprache und Kommunikation ist bei den Schülerinnen und Schülern unserer LWL-Förderschulen vielfach so schwerwiegend, dass sie an allgemeinen Schulen nicht hinreichend gefördert werden können. Das Lernen in kleinen Klassen in den Förderschulen soll auch den Übergang in die allgemeine Schule oder in eine Berufsausbildung ermöglichen beziehungsweise erleichtern“, wird Schuldezernentin Westers in der LWL-Pressemitteilung zitiert.

In der Martin-Luther-King-Schule werden laut LWL aktuell 215 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Sek. I) in 14 Klassen von 28 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet und gefördert. Der Schuleinzugsbereich erstreckt sich über die Städte Münster und Hamm, die Kreise Warendorf, Steinfurt, Coesfeld sowie Teile des Kreises Borken. Der Neubau sei notwendig geworden, weil die erforderlichen Sanierungen für die Gebäude aus den 1960er-Jahren „aus wirtschaftlichen und funktionalen Gründen nicht vertretbar waren. Es wird jetzt ein Gebäude entstehen, das auch in ökologischer Hinsicht zeitgemäß ist und unseren CO-Fußabdruck am Standort deutlich verkleinern wird“, berichtet Betriebsleiter Matthias Gundler. Bis voraussichtlich Mitte 2022 werde ein zweigeschossiger Bau mit einer Grundfläche von mehr als 6200 Quadratmetern gebaut werden, kündigte er an.

In das neue Gebäude ziehen auch Mitarbeiter der LWL-Schulverwaltung Münster, das „Beratungshaus Inklusion“ und die Beratungsstelle der Münsterlandschule – der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation – ein, heißt es weiter.

Der Neubau der Martin-Luther-King-Schule ist eine von mehreren Großbaumaßnahmen zur Modernisierung des LWL-Förderschulzen­trums Münster. Der LWL investiere dabei insgesamt fast 40 Millionen Euro verteilt auf mehrere Jahre im Norden Münsters. Für die kommenden Jahre geplant sei unter anderem der Neubau der Technikzentrale sowie die komplette Erneuerung der technischen Infrastruktur.