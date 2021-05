Oktavia Kummer hat ihren Humor bewahrt: „Das Leid, das wir mit der katholischen Kirche haben, findet sich in meinem Nachnamen wieder“, sagt sie und schmunzelt. Gemeinsam mit Ute Freydank, Marlies Plottke und Ingrid Senberg steht sie „im Marienmonat Mai“ am Donnerstag auf dem Kinderhauser Wochenmarkt. Die vier Frauen sind Mitglieder der Initiative „Maria 2.0“, die sich für mehr Rechte vom Frauen in der Kirche einsetzt.