Der dritte Adventssonntag hieß in Mecklenbeck zugleich: Es gab das dritte offene Adventssingen in der St.-Anna-Kirche. Das letzte vor dem lang ersehnten Weihnachtsfest. Auch dieses Mal gab es bei Kerzenschein eine gut gelungene Kombination aus Weihnachtsliedern und Geschichten.

Sogar aus dem Fernen Osten hörte man etwas. „Die Freundschaft der Menschen in Shanghai“ hieß die Geschichte, der die Mecklenbecker gespannt lauschten. Einer fremden Europäerin schenken die Einheimischen einen Faden Wolle, so heißt es in der Erzählung. Dahinter steckt tiefe Symbolik: Der Faden verkörpert zugleich ein Stück Lebenszeit der Schenkenden. Ein Zeichen der Zuneigung und des Wohlwollens. „Seitdem habe ich mich in China zu Hause gefühlt“, heißt es von der Protagonistin.

Mitsingen konnten die Gäste in der St.-Anna-Kirche bei Liedern wie „Es kommt ein Schiff geladen“ und „Alle Jahre wieder“. Zugleich gab es Besinnliches vom Cello-Ensemble unter der Leitung von Gisela Uhlen-Tuyala.