Die Sportelsaison – sprich „Sport, Spiel und Spaß für Familien mit kleinen Kindern“ läuft am Sonntag (6. Januar) bei der DJK Wacker Mecklenbeck wieder an. An 13 Mal wird bis zum 31. März immer sonntags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zum Sportvergnügen in die Turnhalle der Peter-Wust-Schule eingeladen.

„An Gerätelandschaften, schrägen Ebenen, Rutschen, Schaukeln und Kletterstangen findet jeder die Möglichkeit, auch in der dunklen Jahreszeit, wenn man nicht viel im Freien unternehmen kann, sich Bewegung zu verschaffen“, heißt es in einer Mitteilung von Wacker Mecklenbeck.

Die Eltern sind beim „Sporteln“ für ihre Kinder und die Übungsleiter für die Aufbauten verantwortlich. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Das Angebot steht allen interessierten Familien offen und ist nicht an eine Vereinsmitgliedschaft gebunden. Kinder und Erwachsene zahlen jeweils zwei Euro. Familien ab drei Personen sind mit fünf Euro dabei.

Wer vorab Fragen zum sonntäglichen „Sporteln“ hat, wird gebeten, sich an die Geschäftsstelle der DJK Wacker Mecklenbeck ( ✆ 71 93 31) zu wenden.