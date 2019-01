Am 2. März geht es in Mecklenbeck in karnevalistischer Hinsicht wieder rund: Die St.-Anna-Narren richten ihr großes Karnevalsfest aus. Die närrische Sause findet auch in diesem Jahr wieder in der Aula der Peter-Wust-Schule statt.

Unter dem Motto „ Karneval der Tiere“ laden Käpt‘n Tobias und seine Crew am Samstag vor Rosenmontag pünktlich um 20.11 Uhr mit einem dreifachen Mecklenbeck Helau zum närrischen Treiben ein. Einlass ist bereits ab 19.11 Uhr.

„Wir freuen uns schon jetzt auf einen stimmungsgeladenen Abend. Seit vielen Jahren ist der Mecklenbecker Gemeindekarneval eines der beliebtesten und stimmungsvollsten Kostümfeste im münsterischen Karneval“, heißt es in einer Mitteilung der St.-Anna-Narren.

Hinter den Kulissen haben der Käpt‘n und seine Crew bereits seit Monaten wieder eifrig am Programm des närrischen Events gefeilt. Traditionell wird der Fokus dabei auf Gruppen aus dem Mecklenbecker Umfeld gelegt. Die St.-Anna-Narren versprechen einen bunten Abend.

Der Vorverkauf für die närrische Sause läuft bereits: Eintrittskarten sind zum Preis von 15 Euro bei Lotto Wänke (Dingbängerweg 79) erhältlich. Am Abend der Veranstaltung werden die Restkarten zum Preis von 19 Euro angeboten.