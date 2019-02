Im evangelischen Seniorenzentrum Meckmannshof gibt es seit Ende vergangenen Jahres ein neues Angebot: Es steht unter der Überschrift „Erinnerungskaffee“. Dazu eingeladen sind nicht nur Bewohner der Senioreneinrichtung, sondern auch andere interessierte Mecklenbecker, insbesondere die Angehörigen Verstorbener.

„Das Konzept ist so, dass in einer Andacht aller gedacht wird, die im letzten Quartal gestorben sind. Sie werden namentlich genannt, Kerzen werden entzündet, und eine kurze Personenbeschreibungen rundet das Bild ab“, heißt es in einer Mitteilung des Seniorenzentrums. Der Andacht folgt ein gemütliches Kaffeetrinken mit viel Zeit zu Gesprächen. Das Konzept wurde von der Einrichtungsleitung, dem sozialen Dienst und Pastor Dietrich Buettner entwickelt.

Zum nächsten Erinnerungskaffee wird am 12. April (Freitag) um 14.30 Uhr in den Meckmannshof eingeladen. Es wird um Anmeldung ( ✆ 97 491 33) gebeten.