„Echte Freunde steh´n zusammen“ – so klingt es in der Unterhaltungsmusik. Um echte Freundschaft, die sich auch gegen Widerstände behauptet, geht es auch im Alten Testament im ersten Buch Samuel. Jonathan, der Sohn von König Saul, hat David, einen tapferen Hirtenjungen, der später einmal König über Israel werden soll, „lieb wie sein eigenes Herz“, so steht es in der Bibel. Der Vater Jonathans, König Saul, ist gegen diese Verbindung, weil er den jungen starken David fürchtet. Aber David und Jonathan lassen sich nicht voneinander abbringen.

Pfarrerin Dr. Friedrike Barth und Pastoralreferentin Anne Bußmann hatten mit etlichen Helfern im Gustav-Adolf-Haus der Martin-Luther-Kirche diesen Kinderbibeltag organisiert und die Auseinandersetzung und Bearbeitung mit dem Thema für die Kinder in vier Stationen aufgeteilt. Da sprachen die Kinder über eigene Erfahrungen und es wurde Musik gemacht.

Ein Mühlespiel, das man mit einem Freund spielen kann, bastelten die Kinder mit Glitzersteinen und einem Tuch als Spielbrett, das zugleich zur Aufbewahrung diente. Mittagessen gab es im Meckmannshof, wo im Gymnastikraum mit einigen Bewegungsspielen beschriftete Schilder gefunden und zu einem Satz zusammengebaut werden mussten: „Freunde haben einander lieb, wie das eigene Herz.“ Beim Abschlussgottesdienst wurde eine dreifach gedrehte Schnur an die Kinder gegeben, als Zeichen, dass, wenn auch Gott bei einer Freundschaft im Bunde ist, die Schnur wesentlich haltbarer ist.