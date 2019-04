Zum mittlerweile 26. Mal in jährlicher Folge wird am Samstag (4. Mai) rund ums Bürgerzentrum Hof Hesselmann zum großen Maibaumfest eingeladen. Dazu heißt der Bürgerverein Jung und Alt willkommen. Das Programm sieht folgendermaßen aus: Um 15 Uhr wird das Familienfest gestartet. Um 16 Uhr soll dann der Mecklenbecker Feuerwehrlöschzug anrücken und den Maibaum mit musikalischer Unterstützung durch den Spielmannszug St. Lamberti an seinem angestammten Platz vor dem Bürgerzentrum aufrichten. Musikalisch geht es ab 17 Uhr mit dem Auftritt der Band „Los Contentos“ weiter. Gemütlich ausklingen wird die Festivität gegen 18 Uhr.

Mit im Programm sind Attraktionen für den Nachwuchs: Kinderschminken, Karussell, Hüpfburg und anderes mehr. Außerdem soll es einen Stand des Geschichts- und Heimatkreises geben, an dem Fragen zu Mecklenbeck geklärt werden können. Darüber hinaus werden auch internationale Kreistänze aufgeführt. Fürs leibliche Wohl wird mit Kaffee, Kuchen, Grillgut und Getränken gesorgt. Bei schlechtem Wetter stehen der Hof und die Scheune für die Gäste zur Verfügung.