Wackers Bandbreite von A bis Z

„Sport von A bis Z“ – so lautete am 1. Mai das Motto beim Sportverein DJK Wacker Mecklenbeck . Von A wie Akrobatik bis Z wie Zumba präsentierte der Verein am „Tag der Offenen Tür“ viele seiner sportlichen Angebote. Buntes Treiben herrschte auf dem großen Sportplatz mit Hüpfburg, Kinderschminken und einem Ballonkünstler. Fürs leibliche Wohl aller hatte die Fußballabteilung gesorgt.

Die großen asiatischen Selbstverteidigungs-Sportarten Aikido und Taekwando wurden vorgestellt. Junge Akrobaten zeigten mit statischen Figuren und Pyramiden ihr Können. Ziel sei es, Raumgefühl auszubilden und dann Zug um Zug nach oben zu kommen, erklärte Trainer Christian Peters , der über Erfahrung aus dem Hochschulsport verfügt. Es sei gut, wenn auch die Eltern mitmachten, um körperliches Gefühl füreinander zu entwickeln. „Außerdem brauchen die Figuren standfeste Unterpersonen.“

Nebenan auf dem Fußballplatz wurden Nachwuchskicker beim Ü 7-Spiel angefeuert, Wacker gegen Concordia Albachten. „Weiter, weiter! Ja, nach rechts. Nach vorne, geh nach vorne!“, dirigierte lautstark der Trainer. „Freuen können sie sich schon wie die Großen“, stellte eine Mutter fest, als ein Tor fiel.

Um den Trainer herum hatten sich etliche „Co-Trainer“ versammelt: hoch motivierte Väter, die ihren Nachwuchs ebenfalls fernsteuern wollten. Das Spiel endete 2 : 2. Ein letzter Schuss traf den Spieler Felix mitten ins Gesicht. Ein Glück, dass der Trainer gleichzeitig der Papa war und umgehend trösten konnte.

Auch auf dem Bewegungsparcours konnten sich die Jüngsten austoben. Übungsleiterin Ulrike Beckschulte half beim Sprung vom Kasten auf die Weichbodenmatte und gab passend zum jeweiligen Alter individuelle Aufgaben: „In die Hände klatschen beim Sprung“ oder „Dreh dich beim Sprung“.

„Wir stellen uns mit unserer ganzen sportlichen Bandbreite vor“, erklärte Sportwart Ludger Stegemann. „Der Verein hat rund 1200 Mitglieder, davon machen den Löwenanteil die Fußballspieler aus, gefolgt von den Tennisspielern und dem Breitensport, der für alle Altersklassen Angebote hat.“

Auch auf der Tennisanlage waren die Plätze belegt. Trainer Matthias Rambow freute sich über das Interesse für den Weißen Sport. „Nach dem Schnuppern sind schon häufig Kinder und auch Erwachsene dabeigeblieben“, berichtete er. Ein Vorteil bei schlechtem Wetter sei natürlich die vereinseigene Halle. Doch an diesem Maitag, wurde sie nicht gebraucht.