Bei strahlendem Sonnenschein fand die Grundsteinlegung für die neue Kindertagesstätte am Schwarzen Kamp statt. Mit dabei waren CDU-Ratsherr Richard Halberstadt vom Aufsichtsrat der Wohn- und Stadtbau und der Mecklenbecker CDU-Bezirksvertreter Peter Wolfgarten .

Nach der Begrüßung der Gäste durch Dr. Christian Jäger, Geschäftsführer des städtischen Wohn-und- Stadtbau-Unternehmens, meldete sich laut einer Pressemitteilung der CDU-Ortsunion Peter Wolfgarten zu Wort. In seiner Rede erinnerte er an die Ziele bei der Kita-Antragstellung durch die CDU und die Probleme bei der Umsetzung. Er erinnerte auch an die Anfänge des Schwarzen Kamps als Zwangsarbeiterlager und das Leid, das dort einstmals geherrscht habe. „Mögen die Kinder an dieser historischen Stelle nun viel Freude haben“, hob er hervor.

„Schreiten die Arbeiten weiter so zügig voran, dann wird die Einrichtung zum Ende der Sommerferien 2020 ihren Betrieb aufnehmen können“, prognostizierte Ratsherr Halberstadt.

„Wir haben in Mecklenbeck mit 58,3 Prozent bei der U 3-Betreuung und 129,3 Prozent bei der Ü 3-Betreuung schon jetzt eine gute Versorgungsquote. Die im Bau befindliche vierzügige Kita am Schwarzen Kamp wird dieses Ergebnis weiter abrunden“, ergänzte Bezirksvertreter Peter Wolfgarten.