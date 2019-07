Das Hinweisschild steht bereits: Am 20. und 21. Juli (Samstag / Sonntag) wird die Weseler Straße im Bereich zwischen Mersmannsstiege und Boeselagerstraße komplett gesperrt. Dann wird eine von Münsters Hauptverkehrsstraßen in einem wichtigen Teilabschnitt nicht passierbar sein. Umleitungen werden ausgeschildert. Hintergrund ist laut Christian Bode vom städtischen Ordnungsamt, dass in diesem Zeitraum eine Verbindungsbrücke per Mobilkran vom Brillux-Firmengelände hinüber zum Neubau des Unternehmens eingehoben und montiert wird. Die Sperrung ist nach Angaben Bodes für den Zeitraum von 7 Uhr am 20. Juli bis 22 Uhr am 21. Juli vorgesehen. Möglicherweise werde das Zeitfenster gar nicht ausgeschöpft. Für die Brückeninstallation sei ein „großzügiger Puffer“ einkalkuliert worden.