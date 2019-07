Höchste Alarmstufe bei Tierbesitzern und jungen Familien in der kleinen Mecklenbecker Siedling an der Altenroxeler Straße. Dort sollen, so berichtet es eine Anwohnerin und selbst betroffene Hundehalterin, wiederholt Tierhasser unterwegs sein und für Angst und Schrecken sorgen. Ihr Hund der Rasse Bichon Frisé sei offensichtliches Opfer eines hinterlistigen Angriffs geworden.