Bei den Mecklenbecker Christdemokraten bahnt sich bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr gleich ein doppelter Generationswechsel an. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung nominierte Ortsunion den 48-jährigen Steueranwalt Ulrich Möllenhoff zum Kandidaten für den Rat der Stadt Münster und den 42-jährigen IT- Projektleiter Hans-Gerd van Schelve als Kandidaten für die Bezirksvertretung. Sie sollen damit CDU-Ratsherrn Josef Schliemann und Bezirksvertreter Peter Wolfgarten folgen. Bezirksvertreter Thomas Bartelt tritt als zweiter Mecklenbecker CDU-Kandidat wieder für die Bezirksvertretung an.

Ein Rückblick Schliemanns auf die zurückliegende Wahlperiode stimmte die Mitglieder auf die Kommunalwahl ein: „Mecklenbeck hat sich hervorragend entwickelt“, resümierte der Ratsherr mit Verweis auf die neue Sporthalle an der Peter-Wust-Schule, viele neue Wohnangebote für alle Generationen, zahlreiche neue Kita-Plätze, die Verbesserung der Ärzteversorgung und die Bahnunterführung Heroldstraße.

In seiner Bewerbungsrede erklärte Ulrich Möllenhoff laut einer Pressemitteilung der Ortsunion, dass er die erfolgreiche Arbeit vor Ort weiterführen wolle und ihm darüber hinaus als vierfachem Familienvater und Hobby-Imker Nachhaltigkeit, Mobilität und Finanzen eine besondere Herzensangelegenheit seien.

Hans-Gerd van Schelve, der seit sechs Jahren Vorsitzender der Mecklenbecker CDU ist, möchte sich im neuen Amt dafür stark machen, den wachsenden Stadtteil Mecklenbeck in der Bezirksvertretung aktiv mitzugestalten und dabei neben den großen Herausforderungen auch den Blick auf die kleinen Themen bei den Menschen vor Ort nicht aus den Augen verlieren.

Die endgültige Aufstellung der Kommunalwahlkandidaten der CDU Münster erfolgt Anfang 2020 auf Kreis- beziehungsweise Bezirksebene. Mit ihrem Votum möchte die CDU Mecklenbeck ihren Kandidaten dafür und für die Wahl selbst den nötigen Rückenwind geben.