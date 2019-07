In den Sommerferien machen die regelmäßigen Sportangebote im Breitensport und auch das Kursusprogramm von Wacker Mecklenbeck eine Pause. Gleichwohl braucht in Mecklenbeck niemand auf Sport zu verzichten: Unter der Überschrift „Mit Wacker fit durch den Sommer“ bietet der Verein auch in den Ferien Sportaktivitäten an. Sie finden in der Sporthalle an der Egelshove statt.

Dienstags wird um 18 Uhr zu Pilates und um 19 Uhr zum „Body Burn“ eingeladen. „Wer rastet, der rostet, heißt es am 17. und 24. Juli (mittwochs) jeweils um 8.30 Uhr. Und freitags wird um 9.30 Uhr erneut zum Pilates gebeten. Wer Spaß an Yoga hat, kommt donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr auf seine Kosten. Dieses Angebot findet allerdings im Familienzentrum Maria Aparecida statt. Für die Teilnahme an den Kursen sind je Einheit drei Euro (Yoga: fünf Euro) an die Kursusleiterin zu zahlen. Anmeldung ist nicht erforderlich.

Darüber hinaus beteiligt sich Wacker Mecklenbeck an der stadtweiten Aktion „Sport im Park: Münster, beweg dich!“ Donnerstags wird um 18 Uhr zu „Fit in den Abend – Laufen ohne zu schnaufen“ und freitags um 8.30 Uhr zu „Fit in den Tag für Jung und Alt“ eingeladen. Diese Angebote sind gratis. Treffpunkt ist jeweils der neue Geräteparcours im Mecklenbecker Landschaftspark.