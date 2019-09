Nach Angaben der Organisatoren soll es ein „Tag für Jung und Alt rund ums Thema Bewegung, Ernährung und Gesundheit“ werden: In Mecklenbeck wird am 29. September (Sonntag) zu einem Aktionstag eingeladen. Er steht unter der Überschrift „Fit und gesund in Mecklenbeck“ und findet in der Zeit von 12 bis 16 Uhr auf dem Gelände der Peter-Wust-Schule (Dingbängerweg 80) statt.

Gleich mehre Akteure aus dem münsterischen Ortsteil haben sich zusammengetan, um den Aktionstag zu planen. Allen voran der Arbeitskreis „Älter werden in Mecklenbeck“, die Peter-Wust-Schule mit ihrem Förderverein, Wacker Mecklenbeck, der Verein Schule, Jugend, Kids & Co. Auch die münsterische Caritas und der Stadtsport sowie der Landessportbund sind neben anderen mit von der Partie.

Alle Interessierten sind zum Aktionstag willkommen. Wer Lust hat, kann sich beim Nordic Walking, bei Kreistänzen, Pilates und anderem mehr versuchen. Es wird einen Alltagsfitness-Test, einen Kettcar-, einen Rollstuhl- und einen Fitness-Parcours geben, die absolviert werden können. Neben den Mitmachangeboten wird zum Info-Vortrag „Bewegt älter werden – bewegt gesund bleiben“ eingeladen. An verschiedenen Ständen wird unter anderem über „Erste Hilfe für Kinder und Senioren“, über Verkehrssicherheit, Zahngesundheit und ausgewogene Ernährung informiert.

Eigens für den Nachwuchs soll es zudem diverse Spielmöglichkeiten und ein Kettenkarussel geben. Darüber hinaus werden den Teilnehmern Kaffee, Kuchen, Getränke und ein Grillstand geboten.