Das Lambertusfest gehöre einfach zu Mecklenbeck dazu, sagte Manuela Knapke , die neue Leiterin der Kita Maria Aparecida. Gemeinsam mit der St.-Anna-Gemeinde ließ diese auch in diesem Jahr die Tradition am Bürgerzentrum Hof Hesselmann wieder aufleben. Zahlreiche Kinder waren mit ihren Eltern gekommen, um ihre leuchtenden Laternen in die Lambertus-Pyramide zu stecken.

Heiko Biedermann und Wilfried Voß waren an diesem stimmungsvollen Abend für die Akkordeonmusik zuständig. „Laterne, Laterne“ erklang ebenso wie „Das Schornsteinfegerlied“ und „Die dumme Liese“. Nicht fehlen durfte der ­„Buer“, den Wilfried Homborg spielte. „Mal sehen, wie die Kinder drauf sind“, meinte er. Klare Sache: Die Jungen und Mädchen schubsten den Buer am Ende aus dem Kreis. „Das ist für sie das absolute Highlight“, meinte Homborg.