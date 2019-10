Bereits im Mai hatte es von Bürgern vehemente Beschwerden über proppenvolle Abfallbehälter im Mecklenbecker Landschaftspark gegeben. Das städtische Grünflächenamt wollte daraufhin – wie berichtet – für Abhilfe sorgen. Doch mittlerweile scheint sich das Ganze zu wiederholen: Darüber ärgern sich Mecklenbecker wie Dorothee Brauner oder CDU-Bezirksvertreter Peter Wolfgarten . Beide riefen unsere Zeitung an und wiesen auf den Missstand im Grünen hin.

Der Bürgerin und dem Kommunalpolitiker waren in den vergangenen Tagen völlig überfüllte und rundum mit Hundekotbeuteln vermüllte Abfallbehälter aufgefangen. Dorothee Brauner vermutete, dass diese „mindestens 14 Tage“ nicht geleert wurden. 15 Behälter seien betroffen gewesen. „Für mich als Bürgerin ist so etwas nicht hinnehmbar“, ärgert sie sich.

Auch Peter Wolfgarten macht keinen Hehl daraus, dass ihn die ungeleerten Behälter und „überall herumliegenden Hundekotbeutel“ absolut wurmen. Mecklenbecker hätten ihn deshalb schon angerufen und um Abhilfe gebeten. Die Stadt habe die notwendige regelmäßige Leerung vor einigen Monaten einer Privatfirma übertragen, doch das scheine überhaupt nicht zu funktionieren.

Laut Ulrich Kleine-Bösing vom Grünflächenamt ist es zutreffend, dass es in der vergangenen Woche mehrere Abfallbehälter gab, die nicht geleert wurden. Zwischenzeitlich sei jedoch eine neue Firma mit der Leerung der Behälter in den öffentlichen Grünflächen Münsters beauftragt worden. Diese habe sie „definitiv geleert“, was auch einmal pro Woche geschehen müsse.

Gleichwohl hatte Peter Wolfgarten noch am Sonntag einen übervollen Abfallbehälter fotografiert, an und auf dem sich gefüllte Hundekotbeutel türmten. Letztere seien mittlerweile in der Tat zu einem Problem geworden, da sie extrem genutzt würden, sagt Ulrich Kleine-Bösing. Deshalb sei das städtische Grünflächenamt derzeit bestrebt, die vorhandenen 40-Liter-Behältnisse durch 60 oder 65 Liter fassende zu ersetzen, um auf diese Weise für Abhilfe zu sorgen.