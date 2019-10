Die Mecklenbecker KAB St. Anna hatte in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Firmen der Gemeinde die Erntedankmesse für die Gemeinde ausgerichtet. In diesem Jahr kehrte sie zurück in die St.-Anna-Kirche, wo die KAB die Erntedankfeier als Sonntagsgottesdienst vorbereitet hatte.

In der voll besetzten Kirche fand der Erntedankschmuck großen Anklang. Die Gaben des Feldes, alle aus dem Mecklenbecker Bereich, wurden von Pastor Martin Sinnhuber während der Messe gesegnet.

Im Anschluss hatte die KAB laut einer Mitteilung zu einem gemütlichen Beisammensein mit Brot und Wein, Kaffee sowie selbst gemachten Marmeladen und Plätzchen in den Pfarrsaal eingeladen. Die dabei aufgestellte Spendendose erbrachte für das Weltnotwerk der KAB einen Erlös von 120 Euro, wofür die Verantwortlichen den Spendern danken. „Auch der Erntedankschmuck wurde gegen eine Spende abgegeben, sodass auch hier der Nachhaltigkeitsgedanke gelebt wurde“, heißt en der Mitteilung weiter. Im nächsten Jahr soll die Erntedankfeier wieder in einem Mecklenbecker Betrieb stattfinden: „Dann heißt es wieder: Kirche geht zur Arbeit.“