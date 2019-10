23 Kinder nahmen in der ersten Woche der Herbstferien an der Ferienbetreuung im Paulushof teil. „Wir haben Fische und Teelichter gebastelt, gebacken, Buden gebaut, Schätze gesucht, Bilder besprayt, Bänder geknüpft, Fensterbilder gemalt, mit Lego gebaut und vieles, vieles mehr“, heißt es in einer Mitteilung des Paulushofs. Am gestrigen Freitag gab es zum Abschluss der Woche Eis. Die Anmeldungen für Ferien-Aktivitäten des Jahres 2020 werden ab dem 18. November (Montag) im Paulushof entgegengenommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Anmeldeformulare gibt es einige Tage früher auf der Internetseite des Kinderbüros (www.stadt-

muenster.de/kinderbuero/ferienprogramme.html). Diese Anmeldungen können ausgefüllt beim Paulushof in den Briefkasten geworfen werden. Man kann sie aber auch abfotografieren und per Mail an paulushof-muenster@

bistum-muenster.de senden. Die Zeiten der Ferienbetreuungen hängen im Paulushof aus. In der zweiten Ferienwoche ist der Paulushof zu. Er öffnet wieder am 28. Oktober (Montag). Am 31. Oktober (Donnerstag) gibt es von 15 bis 18 Uhr eine Halloweenparty für Kinder bis zwölf Jahre im Paulushof.