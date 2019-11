Die zukünftige Bahnunterführung an der Heroldstraße in Mecklenbeck ist inzwischen deutlich zu erkennen. Der Aushub für die Einfahrt zur Unterführung ist auf der Nordseite schon abgeschlossen. Dort haben die Betonarbeiten für die „Trogsohle“ begonnen. Auf der Südseite der Bahn laufen Arbeiten an der Baugrubenwand des Unterführungs-Trogs, anschließend wird auch dort mit dem Bodenaushub begonnen. Alle Arbeiten an der Großbaustelle laufen planmäßig. Bis auf eine kurze Weihnachtspause soll auch im Winter durchgearbeitet werden.