. Bürgermeisterin Karin Reismann überbrachte zum 40- jährigen Bestehen der Beratungsstelle für Hörbehinderte Menschen die Glückwünsche von Oberbürgermeister Markus Lewe.

In der Mecklenbecker Beratungsstelle werde, so Timo Plaß, Geschäftsführer beim Trägerverband PariSozial Münsterland, „mit Herz und Hand kommuniziert“. Besonders hob er das Engagement von Esther Lißeck hervor, die seit über 16 Jahren in der Beratungsstelle im Einsatz ist. Sie führte auch mit „Geschichten zum Zusehen“, die hörbehinderten Menschen ebenso Freude machten wie hörenden, durch das Programm..