20 000 Euro – diese Summe dürfte das Mecklenbecker „Edelfundus-Team“ vor Augen haben, wenn es vom 5. bis 7. Dezember (Donnerstag bis Freitag) jeweils von 11 bis 17 Uhr seinen Advents- und Weihnachtsmarkt veranstaltet. In der Halle des Hofs am Dingbängerweg 215 werden dann „viele hochwertige Advents- und Weihnachtsartikel“ angeboten, so die Veranstalter. Es gibt zum Beispiel festliche Kleidung, hochwertiges Porzellan, Kristall, Silber, Schmuck, Antikes, Spielzeug, Musik, Elektroartikel, Bücher und Schallplatten. Ab einem Einkauf in Höhe von zehn Euro erhalten die Kunden zudem Gutscheine für „eine kulinarische Stärkung“. Der Erlös des Edel-Basars geht an die Krebsberatung. Im vergangenen Jahr wurde dabei der „Richtwert“ von insgesamt 20 000 Euro erreicht, so die Veranstalter.