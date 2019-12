„Lasst uns froh und munter sein und uns auf den Nikolaus freu‘n . . .“ So klang es mit Saxofonbegleitung bei der Adventsfeier vor der Flüchtlingsunterkunft am Hafkhorst. Da machte es nichts, dass der Nikolaustag schon gewesen war und erst recht nicht, dass der Nikolaus mehreren Kinder noch gar nicht so sehr bekannt ist, weil sie Muslime sind.

Die Feier für die Flüchtlingsheime Hafkhorst und Dingbängerweg war von der Initiative „Willkommen in Mecklenbeck“, einer Untergruppe des Mecklenbecker Bürgervereins, organisiert worden. Mit rund 40 Mitgliedern engagiert sie sich mit Sprachkursen, einer Fahrradwerkstatt, mit einer Kreativgruppe und Freizeitaktivitäten für Flüchtlinge.

„Wir wollen den Kindern und Erwachsenen unsere Kultur nahebringen“, sagt Karin Tomkötter, und Jenny Wernsmann ergänzt: „Dazu ist kein Fest so gut geeignet, wie gerade Weihnachten.“ Die Kinder schmückten mit Begeisterung einen Weihnachtsbaum vor dem Haus, anschließend gab es drinnen Kaffee und Plätzchen – überwiegend aus der Weihnachtsbäckerei mit orientalischen Rezepturen.