Schaffner soll Minderjährige aus dem Zug geworfen haben

Geht es um die Eurobahn , dann ist Artur Danschyk schlicht und einfach sauer, um es mal ganz neutral auszudrücken: Seit Ende November vergangenen Jahres liegt der Keolis Deutschland als Betreiber der Eurobahn ein Beschwerdeschreiben vor, auf das der Mecklenbecker immer noch keine klärende Antwort erhalten hat. Das ärgert Danschyk, denn seiner 15-jährigen Tochter Pia und ihrer gleichaltrigen Freundin Antonia sowie einem weiteren Mädchen sei von einem Schaffner der Eurobahn übel mitgespielt worden.

Nach Danschyks Angaben waren die Mädchen und zwei jugendliche Begleiter am frühen Abend des 23. Novembers (Samstag) mit einem Zug der Eurobahn von Hamm nach Münster unterwegs. Die fünfköpfige Gruppe sei im Besitz gültiger Fahrausweise gewesen. Seine Tochter, ihre Freundin Antonia und das dritte Mädchen seien mit zwei gültigen Abo-Karten des RVM (Regionalverkehr Münsterland) sowie Anschlusstickets der münsterischen Stadtwerke gefahren. Eine der Abo-Karten gehörte Antonia, die andere Antonias Mutter. Letztgenannte Karte, so Danschyk, sei für die beiden Mädchen genutzt worden, was auch zulässig sei, da zwei Begleiter erlaubt seien. Bei einer Kontrolle habe der Schaffner, der ein „sehr arrogantes“ Verhalten an den Tag gelegt habe, die Mädchen genötigt, entweder 60 Euro zu zahlen oder den Zug beim nächsten Halt umgehend zu verlassen.

Sein barsches Verhalten habe der Eurobahn-Schaffner damit begründet, dass die Abo-Karte der Mutter für die beiden Mädchen nicht gültig sei, weil sie sich in der Tasche eines Mitfahrenden befinde. Es sei nicht erlaubt, das ein Mitreisender eine Abo-Karte verwahre.

Laut Danschyk verließen die eingeschüchterten Mädchen notgedrungen zusammen mit ihren solidarischen Begleitern im Drensteinfurter Stadtteil Mersch den Zug, wo sie im Dunklen dastanden und nicht wussten, wie es weitergehen sollte: „In Mersch gab es keine Möglichkeit, irgendjemanden zu fragen oder Auskunft zu erhalten.“

In seinem Schreiben an Keolis Deutschland hat Danschyk am 25. November seine „Empörung und Wut“ über den Vorfall zum Ausdruck gebracht und um baldige Stellungnahme gebeten. Erst am 3. Januar erhielt der Mecklenbecker dann eine kurze E-Mail. In dieser heißt es lediglich, dass man auf interne Rückmeldungen warte und deshalb noch keine abschließende Bearbeitung seines Schreibens vornehmen könne.

Vier Tage später erfuhr unsere Zeitung indes auf Anfrage von einer Keolis-Sprecherin, dass man Danschyks Beschwerde zum Anlass genommen habe, ein persönliches Gespräch mit dem betreffenden Mitarbeiter zu führen. Dieser habe – auch schriftlich – folgendes dargelegt: Eines der Mädchen innerhalb der fünfköpfigen Gruppe habe keinen gültigen Fahrschein gehabt. Deshalb habe er darauf hingewiesen, dass die Bahnfahrt ohne Fahrausweis rechtswidrig sei und den Jugendlichen angeboten, „an der nächsten Haltestelle unverzüglich auszusteigen“, um ein erhöhtes Beförderungsentgelt in Höhe von 60 Euro zu vermeiden. Danschyk werde, so die Sprecherin, in Kürze eine Antwort erhalten.

Besagte Auskunft hält der Mecklenbecker für „eine bodenlose Frechheit“: Es sei weder zutreffend, dass die Abo-Karte ungültig gewesen sei. Noch hätten die Minderjährigen gänzlich freiwillig die Eurobahn verlassen.