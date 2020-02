Beim Verein Schule, Jugend, Kids & Co. gibt es ein neues Gesicht: Anja Urbaniak ist neu ins Mitarbeiter-Team aufgerückt. Sie leitet dort nicht nur die Stelle „Jugendarbeit und Schule“, sondern auch die die Kinder- und Jugendarbeit in Mecklenbeck. Dazu gehören die Bereiche mobiler Kindertreff (Spielmobil), Jugendtreff am Skaterplatz, die Ferienprogramme und die freizeitpädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche in den Flüchtlingseinrichtungen Dingbängerweg, Buldernweg und Borkstraße.

Die 52-jährige Dortmunderin, die an der Fachhochschule Münster Sozialpädagogik studierte, schrieb bereits vor rund 20 Jahren ihre Diplomarbeit über das Spielmobil von Schule, Jugend, Kids & Co. Vor dem neuerlichen Wechsel nach Münster war sie als Schulsozialarbeiterin in Witten tätig.

„Sie ist eine Fachkraft mit Erfahrung. Wir sind froh, sie zu haben“, freut sich Vereinsvorstand Michael Fiege über den Neuzugang.