Zu einer Theater-Aufführung des Kinderbuchklassikers „Das kleine Ich bin ich“ von Mira Lobe wird am Freitag (21. Februar) um 15 Uhr in die Aula der Peter-Wust-Schule (Dingbängerweg 80) eingeladen. Mädchen und Jungen aus der Theater-AG der offenen Ganztagsschulbetreuung des Vereins Schule, Jugend, Kids & Co. führen das Stück auf.

Vier Monate lang hätten die Kinder dafür mit Herzblut geprobt, schreibt Jenny Hermanns . Die Pädagogin des Vereins und gleichzeitige Leiterin der Theater-AG hat bei der Aufführung die Regie inne. Es handele sich um ein facettenreiches Theaterstück. In diesem begebe sich ein kleines buntes Tier auf die Suche nach seiner Identität und begegne dabei verschiedenen Tiergruppen: Löwen, Pinguinen, Papageien und Pferden und sogar einer Gruppe von Bauchtänzerinnen.

Laut Hermanns erleben die Kinder die Geschichte einer Identitätsfindung. Auch wichtige Themen wie Inte­gration, Inklusion und das individuelle Selbstbewusstsein würden eingebracht: „Auf rührende und humorvolle Weise erlebt das bunte Tier eine Achterbahn der Gefühle und findet schließlich eine Antwort auf seine wichtige Frage.“

Die Aufführung von „Das kleine Ich bin ich“ wird etwa 45 Minuten dauern. Kinder und Eltern, die sich das Stück anschauen möchten, sind dazu in die Peter-Wust-Schule eingeladen.