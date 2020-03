Wenn ein Unternehmen wächst, mehr Raum braucht und den Umsatz steigert, freuen sich in der Regel alle Beteiligten, denn gutes Einkommen oder guter Lohn scheinen damit gesichert. Was aber, wenn die Mitarbeiter keinerlei Gewinn davon haben? Wenn Mehrarbeit ohne Vergütung geleistet wird? Blickt man dann immer noch in fröhliche Mienen?