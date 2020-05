Diese Fahrt blieb den Teilnehmerinnen in guter Erinnerung: Drei Tage lang waren 14 Frauen (zwischen 26 und 59 Jahren) im vergangenen Herbst aus der Pfarrei St. Liudger im Rothaargebirge zu Wanderexerzitien unterwegs. In diesem Jahr ist vom 11. bis 13. September eine neue Fahrt geplant. Diesmal können 15 Frauen an der Fahrt teilnehmen.

Eine Anmeldung für diese beliebten Plätze ist ab sofort möglich. Es ist auch eine eigene Anreise ab Freitagnachmittag möglich. Die Kosten für drei Tage liegen bei 195 Euro – zuzüglich Anreise in Fahrgemeinschaften und Getränke. Das Wochenende findet im Rothaargebirge statt, mit Wanderungen im Schweigen, mit Spirituellen Impulsen und Weggemeinschaften unter Einhaltung der Abstandsregelungen. „Es ist genügend Zeit für den Austausch untereinander eingeplant“, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei.

Die Frauen werden im „Gästehaus Wilgersdorf“ in Einzelzimmern untergebracht sein. Für die angemeldeten Frauen findet ein Vortreffen am 15. August um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Anna Mecklenbeck statt.

Anmeldungen sind ab sofort unter trifunovic@bistum-muenster.de oder vanschelve@bistummuenster.de möglich, Infos unter 02 51 / 27 60 00 512. Die Exerzitien finden unter Einhaltung der Hygienevorschriften und aller Bestimmungen statt. Eine kurzfristige Absage wegen Corona ist möglich, die Kosten für die Unterkunft werden dann laut. Rücksprache mit dem Gästehaus erstattet.