Günter Sehrbrock (95) ist wieder aktiv gewesen: Der Mecklenbecker Autor, der weitgehend erblindet ist, hat ein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel „Die Nacht“ und ist das mittlerweile 19. Werk, das der agile Senior verfasst hat. Es entführt den Leser ins Ruhrgebiet des vergangenen Jahrhunderts.

Seinen Alltag kann Sehrbrock weitgehend ohne fremde Hilfe bewältigen. Selbst schreiben allerdings nicht mehr. Deshalb diktiert der seine Romane, wobei ihm zugute kommt, dass er eine rege Fantasie hat und bereit ist, sich in vielerlei Rollen und Situationen zu versetzen. 2019 trat er dem Arbeitskreis blinder und sehbehinderter Autoren bei.

In seinem neuen Werk schildert Sehrbrock das Leben der fiktiven Bergarbeiterfamilie Knapp und deren Nachbarschaft. Im Mittelpunkt des Romans steht Fritz Knapp, der mit 14 Jahren nicht ganz freiwillig eine Lehre als Bergmann auf der Zeche Blumental in Recklinghausen antritt. „Schluss mit dem Widersprechen. Dein Genörgel ist ja nicht auszuhalten. Du wirst Bergmann“, sagt ihm sein Vater. Und Fritz fügt sich notgedrungen ein in die Familientradition.

Auf stolzen 250 Seiten wird in Sehrbrocks „Die Nacht“ der Lebensweg des Recklinghäuser Bergmanns von der Jugend bis zur Pensionierung dargestellt. Dieser macht wichtige Erfindungen, schlägt sogar die Steigerlaufbahn ein und gerät zudem in ein Grubenunglück. Auch Knapps Privatleben wird nicht ausgespart.

Sehrbrock, der im Berufsleben als Architekt und Ingenieur tätig war und sich einst aufs Restaurieren alter Burganlagen spezialisierte, kennt sich in der Arbeit unter Tage aus: Als Kriegsgefangener musste er in einem russischen Bergwerk Zwangsarbeit verrichten.

Seinen Protagonisten Fritz Knapp lässt er die Weltwirtschaftskrise und die Willkür der Nationalsozialisten mit erleben. „Alle Geschehnisse in diesem Roman könnten in etwa so stattgefunden haben, sind aber Erfindung. Diese ist in reale historische Gegebenheiten eingebettet, wie Nazidiktatur, Krieg und Nachkriegszeit und schließlich die Stilllegung der Zeche“, heißt es in einer Mitteilung des Verlags Dortmunder Buch. Von diesem wird der neue Roman des Mecklenbeckers in ein Erstauflage von nur 100 Exemplaren gedruckt. Er ist passend zum 95. Geburtstag, den Günter Sehrbrock am heutigen Dienstag (1. September) feiert, erschienen.

Wie Bernhard Lüke vom Dortmunder Verlag unserer Zeitung erläuterte, ist geplant, den Roman „Die Nacht“ auch als E-Book zu veröffentlichen. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob er auch als Hörbuch erscheinen kann.