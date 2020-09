Vieles geht ihr zu langsam . . .

„Das Gesicht der Welt ein klein wenig verbessert zu haben, das ist mein Lebensziel“, sagt Marianne Koch (67). Und so verwundert es nicht, dass die Mecklenbeckerin bei der anstehenden Kommunalwahl ein viertes Mal für einen Sitz im Rat der Stadt Münster kandidiert. Seit mittlerweile 16 Jahren engagiert sie sich dort für die SPD . Zuvor hatte sie fünf Jahre lang die sozialdemokratische Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-West verstärkt.

Bereits seit 46 Jahren ist Marianne Koch in Mecklenbeck beheimat, wo sie fast ebenso lange zusammen mit ihrem Ehemann Bernhard Brämswig die Firma Untertitel-Werkstatt Münster leitet. Die bereitet Fernsehprogramme für Blinde und Hörgeschädigte auf. Sie ist Mutter zweier erwachsener Töchter und – so lässt sie durchblicken – auch in kommunalpolitischer Hinsicht voller Tatendrang.

Marianne Koch möchte in Münster und im Heimatstadtteil viel bewegen. Ihrer Meinung nach läuft hierzulande zu vieles „einfach total langsam“. Deshalb hat sich die Sozialdemokratin unter anderem auf die Fahnen geschrieben, jungen Eltern beizustehen: Es mangele nach wie vor an bedarfsgerechter Kinderbetreuung, was es endlich zu ändern gelte, meint sie.

Als Unternehmerin, die selbst schon Krisen gemeistert habe, möchte Marianne Koch zudem örtlichen Firmen bei der Lösung von coronabedingten Problemen Hilfestellung geben. Auch das Thema Umweltschutz liegt ihr am Herzen: „Bislang haben wir viel zu wenig getan, um die Folgen des Klimawandels in den Griff zu kriegen.“ Deshalb müsse zügig gehandelt werden.

Dass viele Menschen sich das Wohnen in Münster nicht mehr leisten können, wurmt die Sozialdemokratin ebenfalls. Kommunalpolitik müsse die Weichen dafür stellen, dass ausreichend bezahlbarer Wohnraum geschaffen werde. Und dabei dürfe der Energieverbrauch nicht außer Acht gelassen werden. Klimafreundliches Bauen sei deshalb auf jeden Fall angesagt.

Schon seit 30 Jahren hat Marianne Koch auf dem Dach ihres begrünten Hauses eine Photovoltaikanlage. Sie fährt ein Elektro-Auto und hat den Garten ihrer Firma zur insektenfreundlichen Blühwiese gemacht. „Auch als Einzelner kann man viel für den Umwelt- und Naturschutz tun“, lautet ihr Credo.

Dass der Zugang zu guter Bildung für Mädchen und Jungen aus allen Schichten selbstverständlich sein muss, steht für Marianne Koch außer Frage. In dieser Hinsicht dürfe gerade in Coronazeiten, in denen digitales Lernen ganz erheblich an Bedeutung gewonnen habe, nichts vom Geldbeutel der Eltern abhängen, meint die SPD-Ratskandidatin. Alle Kinder und Jugendlichen müssten am „Lernen auf Distanz“ teilhaben können. Die Weiterentwicklung des digitalen Lernens müsse vorangetrieben, Schulen und bedürftige Familien unterstützt werden.

Nicht minder wichtig ist für Marianne Koch der Einsatz für behinderte Mitbürger. Sie ist langjährige Vorsitzende der Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Münster (KIB). Und als solche ist sie fest davon überzeugt, dass es in Münster noch viel zu tun gibt, um Mitbürgern mit Handicap die Teilhabe am alltäglichen Leben zu ermöglichen.

Dass Marianne Koch rotgefärbte Haare hat, habe nichts mit ihrem Engagement für die SPD zu tun, versichert sie. Rot sei nun mal ihre Lieblingsfarbe. Sie habe ein rotes Sofa, einen roten Teppich im Schlafzimmer und seit 20 Jahren auch rote Haare.