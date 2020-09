Kinder und Jugendliche in Mecklenbeck erwartet in den Herbstferien im Jugendtreff am Skaterpark ein buntes Programm rund ums Gruselfest Halloween. Es besteht aus Kreativangeboten und Ausflügen. Der Verein „Schule, Jugend, Kids & Co.“ lädt dazu ein. Das Programm findet vom 12. bis zum 23. Oktober statt.

In der ersten Ferienwoche sieht das Angebot folgendermaßen aus: Am 12. Oktober (Montag) sind Mädchen und Jungen ab sechs Jahren von 11 bis 16 Uhr zur Porzellanmalerei eingeladen. Für die Teilnahme sind drei Euro zu zahlen. Am 13. Oktober (Dienstag) wird dann von 10 bis 17 Uhr zu einem Ausflug in den münsterischen Allwetterzoo gebeten. Junge Leute ab acht Jahren sind dazu willkommen. Zehn Euro sind dafür zu zahlen.

Ein weiterer Ausflug führt am 14. Oktober (Mittwoch) in ein Bowling-Center. Dort kann der Mecklenbecker Nachwuchs ab acht Jahren von 10 bis 15 Uhr die Kugeln rollen lassen. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro.

Zum Movie-Park in Bottrop, wo unter anderem auch das Halloween-Horror-Special miterlebt werden soll, geht es am 15. Oktober (Donnerstag) von 12 bis zirka 23 Uhr. Wer mitfahren will, muss mindestens zwölf Jahre alt sein und 28 Euro für Fahrt und Eintritt zahlen.

Letzter Programmpunkt in der ersten Woche der Herbstferien ist am 16. Oktober (Freitag) das Halloween-Basteln im Jugendtreff am Skaterpark, das von 11 bis 16 Uhr stattfindet. Teilnehmer ab sechs Jahren sind dazu willkommen, drei Euro sind zu zahlen.

Zum Start in die zweite Herbstferienwoche werden am 19. Oktober (Montag) im Jugendtreff von 11 bis 16 Uhr Halloween-Amerikaner gebacken. Wer mit von der Partie sein will, der muss mindestens sechs Jahre alt sein und 1,50 Euro bezahlen.

Weiter geht es am 20. Oktober (Dienstag) von 8 bis 19.30 Uhr mit einem Ausflug zum Ketteler Hof in Haltern. Junge Leute ab acht Jahren können für 18 Euro mitfahren.

Ein „Film-Event mit Popcorn“ wird am 21. Oktober (Mittwoch) von 15 bis 19 Uhr geboten. Mit dabei sein können Kinder ab sechs Jahren. Ein Euro ist zu zahlen.

Wer Gruselskelette basteln will, der kann dies am 22. Oktober (Donnerstag) von 11 bis 14 Uhr tun. Mädchen und Jungen ab sechs Jahren können sich für zwei Euro an dem Bastelangebot beteiligen.

Beendet wird das Ferienprogramm am 23. Oktober (Freitag) mit einem Ausflug in den münsterischen Trampolin- und Motorik-Park Ninfly, der von 13 bis 17.30 Uhr stattfindet. Wer mitfahren will, muss mindestens acht Jahre alt sein. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro.