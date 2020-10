Bereits vor Kurzem fand am neuen Reinhard-Klose-Weg im Mecklenbecker Neubaugebiet zwischen Weseler Straße und Schwarzem Kamp eine kleine Feier der evangelischen Johannes-Kirchengemeinde mit Pfarrer Jan-Christoph Borries , dem Vorsitzenden des örtlichen Geschichts- und Heimatkreises, Karl-Heinz Pötter, sowie Bezirksvertreter Peter Wolfgarten und der Familie Klose statt. Der Posaunenchor der Martin-Luther-Kirche sorgte für die musikalische Ausgestaltung der Feier.

Pfarrer Borries würdigte zunächst einige Höhepunkte des langjährigen Wirkens von Reinhard Klose an der Martin-Luther-Kirche. So war Klose 43 Jahre lang Presbyter der Martin-Luther-Kirche und trug in dieser Zeit maßgeblich zum Bau der Kirche und dem Neubau des Gemeindezentrums bei. 41 Jahre war er darüber hinaus Leiter des Posaunenchores.

In seiner anschließenden Ansprache lobte Karl Heinz Pötter die Leistungen Kloses bei der Integration der Neubürger Mecklenbecks nach dem Krieg und dessen großen Verdienste um den Ausbau des Bürgerzentrums Hof Hesselmann.

Ganz besonders freute sich die Teilnehmer der Feier über die Anwesenheit von Eva Klose, der Witwe Reinhard Kloses, die mit ihrer ganzen Familie anlässlich des besonderen Ereignisses nach Mecklenbeck gekommen war.

„Mit der Namensgebung des Weges in diesem Neubaugebiet Mecklenbecks wird ein Bürger des Stadtteils gewürdigt, dessen Verdienste weit über den Rahmen der Kirchengemeinde hinein in die Bürgergemeinschaft des Stadtteils gereicht haben“, heißt es in einer Mitteilung der Johannes-Kirchengemeinde.