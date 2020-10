Starke Eichen aus ganz Deutschland

Mit seinem Fotokalender fürs Jahr 2021 hat Wolfgang Schürmann Neuland betreten: Waren es bislang stets sehenswerte Bäume aller Art aus Deutschland und der weiten Welt, die die Monatsblätter des Kalenders prägten, so hat sich der Mecklenbecker diesmal ganz allein einer Baumsorte verschrieben: „Ach du dicke Eiche“ heißt der neue Fotoalmanach.

Bereits zum 15. Mal in jährlicher Folge veröffentlicht Wolfgang Schürmann seinen beliebten Baumkalender, auf den hiesige Naturfreunde mittlerweile meist schon mit Spannung warten. Als versierter Dendrologe (Baumkundler) und passionierter Amateurfotograf hat sich der 68-Jährige weit über Münster hinaus einen Namen gemacht. Unter anderem pflegt er das Baumregister der Online-Datenbank für Bäume und Sträucher, „Baumkunde.de“. Nicht zuletzt dieses Engagement führt ihn des Öfteren auch zu Reisen durch ganz Deutschland, bei denen er beeindruckende Bäume fotografiert.

In Schürmanns neuem Kalender finden sich Aufnahmen von Eichen aus west- und ostdeutschen Gefilden, die in den vergangenen vier Jahren geschossen wurden. Die Hälfte davon stammt aus dem „Coronajahr“ 2020, in dem der Mecklenbecker jede Menge ausgedehnte Rad- und Autotouren zu dokumentierten eichenen Naturdenkmälern unternahm, unter anderem auch auf dem Elbtalradweg, wo bei Vockerode in Sachsen-Anhalt das Titelblatt von „Ach du dicke Eiche“ entstand.

„Es ist das erste Mal, dass ich mir für den Kalender nur eine Baumart ausgesucht habe“, sagt Schürmann. Was dabei herauskam, kann sich sehen lassen. Gemeinhin bekannt ist, dass Eichen ein langes Leben habe, Generationen von Menschen überleben. „Es gibt Eichen, die mit ihrem Alter an die tausend Jahre kratzen“, weiß der Baumexperte. Eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Fem­eiche in Erle (Kreis Borken), die das Kalenderblatt des Monats Juli schmückt. Sie ist betagt, wird mit Holzbalken geschützt, soll Schätzungen zufolge weit über 800 Jahre auf dem Buckel haben, und sie lebt wie eh und jeh. Lässt sie Eicheln fallen, dann sind diese für die Nachzucht heiß begehrt.

In Schleswig-Holstein lichtete Wolfgang Schürmann die Kattholz-Eiche bei Gut Perdöl in Belau im Kreis Plön ab. Zirka 500 Jahre sei sie alt, sagt er. In verschneiter Landschaft stehend, ziert sie das Dezember-Kalenderblatt. Bemerkenswert sei, dass die Eiche einen Stammumfang von mehr als zwölf Metern aufweise. Das könne nur noch eine andere Eiche im Bundesgebiet, weiß Schürmann. Hintergrund sei, dass sie im unteren Bereich über die Jahrhunderte hinweg immer wieder von weidendem Nutzvieh angeknabbert worden sei. Das habe zu Stammauswüchsen geführt.

Etwa 400 Jahre alt soll die Hofeiche sein, die Wolfgang Schürmann im niedersächsischen Behren aufsuchte. Bei ihr soll es sich um die älteste Eiche im Landkreis Gifhorn handeln. Um sie vor dem Zerfall zu schützen, wurde die Stieleiche im oberen Stammbereich vor etwa 50 Jahren mit metallenen Ketten gesichert, was Schürmann für derartig eindrucksvoll hielt, dass er dies auf dem Kalenderblatt des Monats Juni festhielt: „Eine antiquarische Art der Sicherung. So macht das heute keiner mehr.“

Es sind neun weitere Eichen, die im neuen Baum- kalender zu finden sind und allesamt sehenswert in Szene gesetzt wurden. Darunter auch die sagenumwobene verkrüppelte Teufelseiche in der Davert, die Wolfgang Schürmann im schaurigen Herbstnebel fotografierte.

Der Kalender „Ach du dicke Eiche 2021“ im A3-Format ist für 17,50 Euro in der Mecklenbecker Buchhandlung Lesezeit (Dingbängerweg 33) sowie im Roxeler Schreibwarengeschäft Kintrup (Pantaleonstraße 13) erhältlich. Auflage: 100 Stück.