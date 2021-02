Auch 2021 scheint aus derzeitiger Sicht für die Schützenbruderschaft St. Lamberti Mecklenbeck ein „besonderes, anderes und bitteres Jahr“ zu werden. Darauf weisen die Bruderschaftler in einer Mitteilung an die Redaktion unserer Zeitung hin. Bereits zwei traditionelle Veranstaltungen der Schützen, das Boßeln und die St.-Sebastianus-Messe in Nienberge, fielen der Corona-Pandemie zum Opfer.

„Eine realistische Planung der näheren Zukunft ist zurzeit nicht möglich, daher hat sich der Vorstand schweren Herzens entschieden, das diesjährige Schützenfest an Pfingsten erneut abzusagen. Der gesamte Vorstand der Schützenbruderschaft hat sich bereit erklärt, vorerst bis zur geplanten Generalversammlung im November 2021, auf der Wahlen stattfinden und auch eine notwendige Satzungsänderung zur Abstimmung vorliegen wird, im Amt zu bleiben“, heißt es in der Mitteilung der Schützen. König und Königin, Prinz und Prinzessin, sowie der Hofstaat blieben ebenfalls zusammen und versuchten, im Rahmen der Möglichkeiten anstehende Termine im Namen der Bruderschaft wahrzunehmen. Dafür gebühre ihnen Dank.

Im Gegenzug bedanke sich der Vorstand bei allen Schützenbrüdern und -schwestern für ihre Unterstützung und ihre Treue zur Bruderschaft. Dies sei verbunden „mit der Hoffnung, dass alle gesund bleiben, und sich die für alle belastende Situation bald wieder in ein gewohntes Leben mit all seiner Vielfalt und all seinen Freiheiten verwandelt“.