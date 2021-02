Das Schneechaos und die damit verbundenen Minustemperaturen sind auch am Hof Hesselmann nicht spurlos vorbeigegangen. Wie erst am Donnerstag bekannt wurde, hat es im Mecklenbecker Bürgerzentrum einen folgenschweren Wasserrohrbruch gegeben. Der Schaden sei erheblich, sagt Frank Bürgel , Vize-Vorsitzender des Bürgervereins. Er liege im „unteren fünfstelligen Euro-Bereich“.

Was war geschehen? Obwohl der aufgrund der Corona-Pandemie derzeit geschlossene Hof Hesselmann beheizt wird, war in dessen Obergeschoss aufgrund der extremen Kälte ein Wasserrohr eingefroren. Das Wasser dehnte sich aus und ließ das Rohr leck werden, was allerdings erst dann zu einem Malheur führte, als es wieder warm wurde. Etwa einen Tag lang floß das Nass, bis der Schaden dann entdeckt wurde. Das Wasser strömte aus der Deckenverkleidung in die Küche des Bürgerzen­trums. Es zog diese sowie die Kücheneinrichtung samt Geräten in Mitleidenschaft und floss zudem in die Tenne und den Kaminraum sowie in den Keller des Stadtteilhauses. Auch der Bodenbelag trug dabei Schäden davon.

Steht mittlerweile nicht mehr unter Wasser: die Kücheneinrichtung im Hof Hesselmann. Foto: sch

Eine Fachfirma wurde bereits mit der Sanierung der Räumlichkeiten beauftragt. Es wurden Löcher in die Fußböden gebohrt, über die Trocknungsgeräte rund um die Uhr für Entfeuchtung sorgen. Glück im Unglück ist, dass es sich um einen Versicherungsschaden handelt. Ein Gutachter sei bereits im Hof Hesselmann gewesen, sagt Frank Bürgel. Der Bürgerverein überlege, ob auch eine neue Küche angeschafft werden müsse. Die nun unter Wasser gesetzte Kücheneinrichtung sei mittlerweile bereits 25 Jahre alt.