Noch hatten sie keine Gewänder an, die künftigen Sternsinger. Aber Diakon Reinhard Kemper informierte schon einmal über die Aufgaben, die die Heiligen drei Könige haben werden: „Ihr verkündet die Frohe Botschaft von Haus zu Haus“, so Kemper. Dort gibt es natürlich auch den obligatorischen Segen der Sternsinger: „20-C+M*B-19“ werden sie neben die Haustür schreiben.

Auch gesungen wird, nämlich „Seht Ihr unseren Stern“. „Wir üben das Lied heute ein“, sagte der Diakon beim Vorbereitungstreffen.

Die Sternsingeraktion in Nienberge findet vom 3. bis zum 6. Januar 2019 statt. Am ersten Tag wird es den Aussendungsgottesdienst in der St.-Sebastian-Kirche geben (15 Uhr). Am 6. Januar (Sonntag) findet die Aktion mit einem Familiengottesdienst ihren Abschluss, ebenfalls in der Pfarrkirche. Am 18. Januar dann gibt es das große „Dankeschön“-Treffen für die Sternsinger im katholischen St,-Sebastian-Pfarrheim (15.30 bis 17 Uhr).

Wer selbst bei den Sternsingern in Nienberge mitmachen möchte, kann sich im Pfarrbüro melden ( ✆ 0 25 33 / 93 150) oder in den Weihnachtsferien unter ✆ 0 25 33 / 41 57 bei Diakon Reinhard Kemper.