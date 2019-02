Von Dienstag (19. Februar) bis Freitag (22. Februar) stehen an der Straße „Haus Uhlenkotten“ Asphaltarbeiten an, teilt die Stadt Münster mit.

In diesen Tagen müsse im Gewerbegebiet Haus Uhlenkotten mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden, heißt es weiter. Zwischen dem Kreisverkehr an der Steinfurter Straße und der Rampe zur Überführung der B 54 wird ein Teilstück der Fahrbahn saniert. Der Bau erfolgt in zwei Bauabschnitten, „Umleitungen werden eingerichtet“, so die Mitteilung weiter.

Während des ersten Bauabschnitts ist das Gewerbegebiet nur über den Horstmarer Landweg zu erreichen, es kann aber über den Kreisverkehr Steinfurter Straße verlassen werden.

Im zweiten Bauabschnitt (voraussichtlich am 21. und 22. Februar) ist die Rampe über die B 54 gesperrt. Die Zu- und Abfahrt ins Gewerbegebiet Haus Uhlenkotten über den Kreisverkehr an der Steinfurter Straße ist dann aber wieder möglich.

Das Tiefbauamt bittet die Verkehrsteilnehmer und Anlieger, sich auf die Situation einzustellen.