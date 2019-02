Der SC Nienberge ist neuer Ü 32-Hallenstadtmeister. Bei dem von Blau-Weiß Aasee veranstalteten und erstmals in der Soccer-Halle Rummenigge ausgetragenen Turnier setzten sich die Nienberger „überraschend, aber vollkommen verdient gegen die größtenteils wesentlich jüngere Konkurrenz durch“, heißt es in einer Pressemitteilung der Turnierveranstalter. In allen sieben Turnierspielen bliebt die Truppe um Kapitän Gerrit Griesche ungeschlagen. Im dramatischen Halbfinale hielt Keeper Mario Pires „Sisko“ Dos Santos den 2:1-Sieg in Unterzahl gegen Titelverteidiger und Favorit Grün-Weiß Amelsbüren fest. Die Vorjahressieger, damals allesamt noch für den TuS Hiltrup aktiv und wieder mit ihrer „Startruppe“ um Ex-Preußen-Keeper Daniel Masuch angetreten, sicherten sich schließlich Platz drei im Neun-Meter-Schießen gegen Münster 08. Im Finale setzte sich dann Nienberge gegen den 1. FC Gievenbeck mit 3:1 durch.