Kunstrasen ist beim SCN in Sicht

Gute Nachrichten für den SC Nienberge ( SCN ). „Im nächsten Jahr sind wir dran“, meinte Vorsitzende Astrid Markmann auf der Jahreshauptversammlung im Clubheim. In der Saison 2020/21 sei mit dem Kunstrasenplatz zu rechnen: „Dann sind wir dabei.“ Diskutiert wurden natürlich auch die geplanten Baumaßnahmen an der Mehrzweckhalle. In diesem Punkt ist noch Warten angesagt.

„Das ist eine Perspektive, mit der wir leben können“, erklärte die Vorsitzende bei der Zusammenkunft. Nun scheint es so gut wie sicher zu sein, dass Nienberge seinen ersten Kunstrasenplatz erhält.

Gelobt wurde auch das Engagement der anderen Vereine im Stadtteil, insbesondere das des Landwirtschaftlichen Ortsvereines. Der hatte nämlich im vergangenen Jahr das große Stadion aus Stroh an der Steinfurter Straße ermöglicht. Eine ungewöhnliche Aktion, um die Notwendigkeit des Kunstrasenplatzes zu demonstrieren.

„Das hat uns mit Riesenschritten nach vorne gebracht“, hieß es aus der Fußball-Abteilung. Grund genug, um zu feiern. Für den 25. August ist zur Eröffnung der neuen Saison ein eigenes Stadionfest geplant.

Zufrieden kann der SCN auch damit sein: „Die Mitgliederzahl geht nach oben“, erklärte Norbert Stegemann vom Vorstand. 1330 Nienberger waren am Tag der Jahresversammlung im Sportverein organisiert, 2018 waren es 1273, und noch ein Jahr davor nur 1265. Ein stetiger Aufwärtstrend. Jung und Alt sind gut verteilt. Die größte Altersgruppe bilden die Sieben- bis 14-Jährigen mit 325 Mitgliedern vor den 41- bis 60-Jährigen (287) und den über 61-Jährigen (246).

Die Abteilung mit den meisten Mitgliedern ist übrigens die Breitensportabteilung (733) vor den Fußballern (285) und der Tennisabteilung (261). Der Breitensport ist es auch, der zukünftig im Fokus des SCN steht. Er trage mit seinem Kurssystem nicht unwesentlich zu den Einnahmen des Vereins bei, meinte Manfred Wilhelmer, der zweite Vorsitzende des SCN. Deshalb gibt es schon längere Zeit Pläne, Räumlichkeiten an die Mehrzweckhalle anzubauen, um dort die Kurse abhalten zu können.

Man nutze gegenwärtig auch noch das St.-Sebastian-Pfarrheim, so Breitensport-Leiterin Hildegard Farwick. Ein Zustand, den viele lieber heute als morgen beendet sehen möchten. Die neuen Räumlichkeiten würden „jetzt“ gebraucht, so Farwick. Auf andere Optionen im später geplanten Neubaugebiet, das sich an das SCN-Gelände anschließen würde, wollte sich von den Mitgliedern keiner einlassen. Manfred Wilhelmer blieb etwas zurückhaltend: „Im Moment sind uns die Hände gebunden.“

Warum? Es müsse noch ein detaillierter Vertrag mit der Stadt Münster ausgehandelt werden, denn es würden bei dem geplanten Anbau an die vorhandene Mehrzweckhalle auch einige wenige Parkplätze überbaut werden. Deshalb muss der bestehende Pachtvertrag neu angepasst werden.

Allerdings: „Der Bau an sich ist durch“, so Astrid Markmann: „Wir haben eine vorläufige Baugenehmigung.“ Geld von der Stadt fließe aber nur, so der zweite Vorsitzende, wenn der neue Pachtvertrag für die Mehrzweckhalle mitsamt Anbau endgültig geschlossen worden sei.

Es fehlten noch die Personalien. Angelika Bexten ließ sich als Sportwartin wiederwählen, Carmen Markmann ist weiterhin Kassiererin. Vereinsjugendleiterin bleibt Anja Geuting.