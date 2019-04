„Die Menschen, die hierhin kommen, sind unsere Freunde, und auch diejenigen, die ausstellen, sind Freunde“, sagte Gabriele Spitthöver . „Unter Freunden“ war das Motto der Jahresausstellung in ihrem Atelier. Viele Künstler präsentierten im TMC-Gebäude am Sessendrupweg ihre Werke und ließen sich auch bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.

Im lichtdurchfluteten Foyer fielen die bunten Malereien sofort ins Auge. Schlendern konnte der Kunstfreund, die Bilder genießen und mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Joachim Buchmann zeichnete Porträts vor Ort. Sonst trifft man ihn oft an der Promenade, wo er auf Motivsuche geht. Michael Eisenhawer zieht es oft in die Rieselfelder, wo er manchmal stundenlang auf den richtigen Moment wartet, um dann auf den Auslöser seiner Kamera zu drücken. Annedore Eickholt beeindruckte mit weiten Landschaften aus Tunesien. Sie war mit Mineralogen aus Münster selbst dort. Auch viele Tiermotive, im Kleinformat stellte sie aus.

Peter Ismer ist auch von der Natur fasziniert. Er legt ganz besonderen Wert auf detailreiche Darstellungen und schaut sich deshalb Objekte lange und gründlich an, bevor er sie mit Öl und Aquarellfarben auf die Leinwand bringt.

Fast das Gegenteil ist die Kunst von Marianne Borchard, die sich der gegenstandslosen, freien Malerei verschrieben hat. Der Betrachter, das ist ihr wichtig, solle viel Raum für Interpretationen haben.

Viele verschiedene Kunststile gibt es bei Uschi Dillmann zu bewundern. Sie ist Dozentin, organisiert Ausstellungen und ist Mitglied verschiedener Künstlergruppen. Diese Vielseitigkeit drückt sich in ihren Bildern aus.

Und da ist natürlich auch Gabriele Spitthöver, die mit großformatigen Bildern beeindruckt, in denen immer wieder etwas Neues entdeckt werden kann. Sie arbeitet mit Pigmenten und glasierenden Farbaufträgen. Bildliche Eindrücke wechseln oft mit Wortzitaten ab. Ein ganz besonderes Erlebnis.

Alle zwei Jahre gibt es die Ausstellung im TMC-Gebäude in Nienberge. Nach dem Besuch mag so mancher den Eindruck bekommen, dass der Stadtteil in Münsters Westen ein wirklich künstlerischer Stadtteil ist. Ein richtiges Erlebnis war die Ausstellung „Unter Freunden“ allemal.