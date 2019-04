Mit bebenden Flanken, von den Besitzern kaum an der Leine zu halten: Nervös und angespannt zeigen sich die Hochleistungssportler wie die englischen Whippets, die afghanischen Windhunde und allen voran die Greyhounds wieder am Samstag (13. April) ab 9 Uhr auf der Windhundrennbahn in Nienberge. Dort wird erstmalig das internationale Rennen um die „Sprint Trophy Münster“ ausgetragen.

„Nur mit Mühe lassen sich die schnellen Athleten in die enge Startbox zwängen und schießen mit einer Explosion von Geschwindigkeit, Kraft und Siegeswillen aus den Startkästen der Hasenattrappe hinterher“, schreibt der ausrichtende Windhundrennverein Münster in einer Pressemitteilung. Und am Ziel ist auch noch viel Spaß garantiert, wenn sich die Tiere um den Hasen balgen.

Dieses Windhundrennen der Spitzenklasse zieht Teilnehmer aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland auf die münstersche Sandbahn, die sich zum Mekka der Windhundfreunde entwickelt hat.

Wer diese Windhunde jedoch ruhig und ausgeglichen erleben möchte, kann sich ein Bild von allen Rassen am Sonntag machen. Dann beginnt um 10 Uhr die Zuchtschau. Dort kann dann auch jeder Besucher einen kurzen oder längeren Plausch mit den Besitzern der einzelnen Hundeabhalten.

Parkplätze sind reichlich vorhanden und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Besucher sind willkommen. Anfahrt und weitere Informationen im Internet unter www.wrv-muenster.de.