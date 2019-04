Ein großer Haufen Müll kam zusammen, als Kinder der Kita Kindertraum in Kinderhaus Unrat einsammelten.

Im Rahmen der Aktion „Schule der Zukunft, Netzwerk Kita“ unternehmen die Kinder der Kita Kindertraum in Häger gemeinsam mit Schülern der Waldschule in Kinderhaus Projekte, die einen sozialen, ökologischen, globalen oder ökonomischen Aspekt haben. Zur Aktion „Sauberes Münster“ waren die Kitakinder diesmal in die Waldschule eingeladen.

Zu Beginn trafen sich die Kita-Kinder mit den Fünftklässlern der Waldschule zu einem gesunden Frühstück in der Schulmensa. „Hierzu hatten die Kitakinder selbst gebackene Möhrenmuffins und frisches Obst mitgebracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Kita. Gut gestärkt ging es dann in kleinen Gruppen in den nahe gelegenen Wald und in die Umgebung der Schule, um Müll aufzusammeln.

Mehrere Säcke

„Dabei kamen in kurzer Zeit gleich mehrere Säcke zusammen. ,Ganz schön viel, was da so weggeworfen wird fanden die Kinder´“, so die Kita weiter. Alle Teilnehmer seien sich einig gewesen: „Eine gute Aktion, aber nicht nötig, wenn jeder etwas mehr auf die Umwelt achten würde.“ Natürlich wurde der Müll anschließend fachgerecht entsorgt.

Zum Abschluss der Sammelaktion überreichten die Schüler noch Flaschendeckel von Getränkeflaschen, die die Kita für das Projekt „Deckel drauf“ der Rotarier sammelt.

Dank der Unterstützung von verschiedenen Stellen konnte die Kita schon Deckel mit einem Gesamtgewicht von mehr als 1000 Kilo für diesen guten Zweck weitergeben. „Mit dem Verkauf des hochwertigen Plastiks werden Polioimpfungen in Entwicklungsländern gefördert“, so die Mitteilung.