Countdown bei den Schützen der St.-Sebastian-Bruderschaft: Die Amtszeit des amtierenden Regenten Andreas Riemann mit seiner Königin Simone Riemann neigt sich dem Ende entgegen, eine neue Majestät wird gesucht. Drei Tage stehen in Nienberge ganz im Zeichen des Schützenfestes.

Los geht es am Samstag (1. Juni) um 18.20 Uhr mit dem Antreten am Kirchplatz. Das Bruderschaftsamt beginnt um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Ihm schließen sich das Totengedenken sowie die Kranzniederlegung am Mahnmal an. Die Polonaise vom Kirchplatz zur Mehrzweckhalle startet um 19.30 Uhr. Dann beginnt der Königsball.

Am Sonntag (2. Juni) treten die Schützen um 10 Uhr am Kirchplatz an, um dann den noch amtierenden König abzuholen. Am Festplatz an der Feldstiege angekommen, beginnt auch schon der Frühschoppen (11.30 Uhr). Dann ermitteln die Schützen einen Jungschützenkönig sowie den Schützenkönig. Zum Rahmenprogramm gehören Mittagessen, Kaffeetrinken, Preisknobeln, Tombola und die musikalische Begleitung. Ab 13.30 Uhr steigt das Kinderschützenfest mit Ermittlung des neuen Kinderschützenkönigs und diversen Attraktionen – darunter Hüpfburg, Kinderfahrzeuge oder Kinderschminken.

Anschließend findet die Proklamation des neuen Kinderkönigs, Jugendkönigs und des Schützenkönigs statt. Mit dem Eierkönigsschießen auf dem Schießstand am Festplatz am Montag (3. Juni) ab 18 Uhr endet das Schützenfest.